В Челябинской области Каслинский муниципальный район планируют преобразовать в округ. С такой инициативой выступило местное собрание депутатов, сообщает пресс-служба представительного органа.

Сначала по вопросу преобразования района в округ пройдут публичные слушания, после чего определят сроки завершения объединения всех поселений.

«Это общефедеральная тенденция, позволяющая устранить карусель полномочий на муниципальном уровне. "С этим не ко мне" уже не скажут. Вместо администрации поселения в населенном пункте появится территориальный отдел администрации Каслинского МО, где гражданин сможет напрямую обратиться к руководству района или специалистам управлений», — прокомментировали решение в пресс-службе собрания депутатов Каслинского муниципального района.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал преобразование в округа Ашинского, Кусинского, Еманжелинского и Увельского муниципальных районов. В конце ноября стало известно, что и Чебаркульский район пройдет через эту процедуру. С инициативной преобразования в округ также выступило собрание депутатов Красноармейского муниципального района.

В 2024 году в Челябинской области в округа были преобразованы уже четыре района — Саткинский, Пластовский, Нязепетровский и Коркинский.