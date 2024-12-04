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Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших доходных дебетовых карт

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила ноябрьский рейтинг самых выгодных дебетовых карт с начислением процентов на остаток на счете, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.10.2024 г).

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры как размер процентов на остаток и порядок их начисления, размер дохода вкладчика, величину кешбэка в программе лояльности банка и у партнёров, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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