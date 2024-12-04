ВТБ: Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан останутся лидерами по переводам из РФ

ВТБ (MOEX: VTBR) прогнозирует увеличение объема трансграничных переводов клиентов банка до 50 млрд руб. к концу 2024 года, что на 25% больше показателя прошлого года. Об этом сообщил заместитель президента—председателя правления ВТБ Георгий Горшков на форуме «Россия зовет!», проходящем под эгидой банка.

Лидерами по числу и объему переводов второй год подряд остаются Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

За период с января по ноябрь 2024 года клиенты ВТБ совершили более 1,5 млн трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в четыре раза больше аналогичного показателя прошлого года. Объем таких операций увеличился на 18% и превысил 44 млрд руб. Средний чек переводов снизился почти в пять раз, до 25 тыс. руб.