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Суд заморозил решение ФАС об отмене закупки по развитию «Безопасного города»

ГКУ Краснодарского края «Безопасный регион» обжаловало решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отмене закупки по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на Кубани, стоимость контракта — 1,2 мдрд руб. В качестве обеспечительной меры Арбитражный суд Москвы приостановил действие акта антимонопольной службы. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер ГКУ «Безопасный регион» сослалось на то, что действие решения ФАС повлечет для учреждения неблагоприятные последствия, в том числе значительный имущественный ущерб. В свою очередь, заморозка исполнения акта антимонопольного ведомства поможет избежать негативных последствий, связанных со сбоями в реализации государственной программы «Обеспечение безопасности населения», говорится в заявлении.

«Безопасный регион» указывает, что непринятие указанных мер приведет «к необеспечению работоспособности системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Краснодарского края, а также в случае затягивания конкурсной процедуры до 2025 года сделает невозможным освоение бюджетных средств, запланированных на 2024 год».

На какие недостатки проекта развития "Безопасного города" указывают эксперты телекома

В понедельник «Ъ-Кубань» сообщил, что ФАС по жалобе крупнейшего игрока российского телеком-рынка — ПАО «Ростелеком» — установила нарушения при проведении закупочных процедур по развитию АПК «Безопасный город» на Кубани. Конкурс на право заключения госконтракта на создание центров оперативного реагирования в муниципалитетах Кубани с их интеграцией в уже имеющуюся региональную платформу проводила дирекция госзакупок, заказчиком выступает ГКУ «Безопасный регион». Стоимость контракта — 1,2 млрд руб. «Ростелеком» заявил, что заказчик установленными условиями конкурса ограничил конкуренцию, в том числе предъявил к потенциальному исполнителю необоснованные требование о наличии лицензий ФСТЭК и ФСБ, а к оборудованию — требования по характеристикам, сужающими круг потенциальных участников. По итогам рассмотрения жалобы центральным аппаратом антимонопольного ведомства закупка была отменена.

В единое ядро АПК «Безопасный город» сведены системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, мониторинга паводковых ситуаций, мониторинга транспортных средств, объектов и ресурсов, камер видеонаблюдения, обнаружения лесных пожаров, мониторинга объектов энергетики, спутникового мониторинга объектов АПК, безопасности в школах, система 112. Принцип работы программного комплекса построен на создании карточек инцидентов операторами ЕДДС, доступных для пополнения всеми включенными в сеть службами и оперативного скоординированного реагирования ими на эти инциденты на разных уровнях управления. Система уже внедрена в Краснодаре и Сочи. Далее ее планируется распространить на остальные муниципалитеты края.

Андрей Обнорский

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