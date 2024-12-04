В Казани задержан 35-летний местный житель, подозреваемый в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на женщину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Казани задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на женщину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в Кировском районе, когда подозреваемый, угрожая предметом, похожим на нож, похитил у женщины смартфон стоимостью 120 тыс. руб. Оперативники отдела полиции «Зареченский» совместно с коллегами из уголовного розыска провели комплекс мероприятий и вскоре установили личность преступника. Им оказался ранее судимый мужчина.

Подозреваемый был задержан по месту жительства. В настоящее время он признал свою вину и находится под стражей. Расследование продолжается.

Анар Зейналов