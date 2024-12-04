Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападениях группы мигрантов на местных жителей Казани. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председателю СК РФ доложат о нападении мигрантов на жителей Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председателю СК РФ доложат о нападении мигрантов на жителей Казани

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В СМИ появилась информация, что в Казани группа мигрантов напала на местных жителей. Казанцев избили подручными средствами. После этого иностранные граждане скрылись с места происшествия. 49-летнего мужчину с полученными телесными повреждениями госпитализировали.

В СУ СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК по республике Валерия Липского доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Диана Соловьёва