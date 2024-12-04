Жителя Абхазии обвинили в уклонении от таможенных платежей на Кубани

Житель Абхазии совместно с гражданином России обвиняются в уклонении от уплаты таможенных платежей на автомобиль на сумму 2,3 млн руб. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Краснодарской таможни Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

На таможне задержали автомобиль Lexus с регистрационными номерами Республики Абхазия. Сотрудники установили, что машина ввезена на территорию России гражданином Абхазии. Однако в момент задержания за рулем автомобиля находился гражданин России, что является нарушением законодательства Евразийского экономического союза.

Сотрудники таможни изъяли автомобиль и поместили на специализированную стоянку. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,3 млн руб. Уголовное дело в отношении мужчин направлено в суд.

Алина Зорина