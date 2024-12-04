В производство куриных яиц в Башкирии инвестируют 2,3 млрд рублей

Компания «Башкирский бройлер» (входит в агрохолдинг УК «СтарНафта») планирует построить репродуктор по производству яиц финального гибрида бройлера на территории Башкирии. Общие вложения оцениваются в 2,3 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. На предприятии будут созданы более 200 рабочих мест.

Вчера министерство сельского хозяйства региона и компания «Башкирский бройлер» подписали соответствующее соглашение в рамках Международной недели бизнеса, которая проходит с 3 по 6 декабря в Уфе.

ООО «Башкирский бройлер», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Новосепяшево Альшеевского района. Выручка в 2023 году составила 636,56 млн руб., чистая прибыль — 97,83 млн руб.

Майя Иванова