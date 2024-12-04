В Магнитогорске на десять месяцев закроют движение по мосту через реку Урал

С 8 января до 1 ноября 2025 года в Магнитогорске в связи с основным этапом ремонта будет закрыто движение транспортных средств по мосту «Северный переход» через реку Урал. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонтные работы на мосту длиной 205,6 м начались летом текущего года, но проходили без перекрытия или ограничения движения. Основной ремонт путепровода начнется с января и продлится до ноября 2025 года. На данный момент разработаны альтернативные маршруты движения муниципального транспорта, проведены реконструкция трамвайных путей и расширение улицы Кирова.

Согласно порталу госзакупок, ремонтирует мост ООО «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска. Цена контракта составляет 606,9 млн руб. На данный момент работы исполнены на 33,7 млн руб. ООО «Урал-Сервис-Групп» принадлежит московскому АО «Ойкумена». Чистая прибыль в 2023 году — 111,8 млн руб.

Виталина Ярховска