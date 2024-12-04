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В Сочи задерживаются вылеты самолетов из трех аэропортов Сибири

Вылеты самолетов из Норильска, Новосибирска и Красноярска в Сочи задерживаются из-за метели. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, всего вылетов в трех аэропортах ждут более 900 человек.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В Норильске с вечера 3 декабря действует штормовое предупреждение. Из-за этого задерживаются рейсы авиакомпаний «Сибирь», NordStar, Red Wings и «Красавиа». Помимо Сочи самолеты должны были направиться в Москву, Абакан, Челябинск, Уфу, Красноярск и Новосибирск. Всего вылета в Норильске ждут 500 пассажиров.

В Новосибирске прогнозировали снегопад. Там вылета ждут более 150 человек. Самолеты должны направиться в Норильск, а также прилететь из Магадана, Петропавловска-Камчатского и Нерюнгри.

В Красноярске задержан вылет более 250 пассажиров по техническим причинам в Баку и по метеоусловиям — в Норильск. Транспортные прокуратуры проводят проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров.

Татьяна Ручкина

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