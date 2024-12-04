В ДТП в центре Челябинска пострадала пассажирка легкового автомобиля

В центре Челябинска, на перекрестке улиц Красная и Сони Кривой, столкнулись два легковых автомобиля. Пострадала пассажирка одной из машин, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 декабря в 6:30 около дома №71 по улице Красная, рядом с магазином «Золотое яблоко» и торгово-развлекательным комплексом «Урал». По предварительным данным, столкнулись автомобили Ford и Nissan под управлением водителей 37 и 29 лет соответственно. В результате аварии травмы получила 35-летняя пассажирка Ford. Автомобили получили значительные механические повреждения.

Все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.