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В аварии в Уфе погибла водитель и пострадал инспектор ДПС

Вчера в ДТП в Уфе погибла водитель Skoda Octavia и пострадал инспектор ДПС, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Башкирии.

Около 22:00 часов 37-летний водитель Kia Rio в состоянии алкогольного опьянения, направлялся по Сельской Богородской улице в сторону улицы Ферина. Пытаясь объехать место ДТП с участием Renault Logan и Skoda Octavia, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречной Nissan Terrano. Kia Rio отбросило на инспектора ДПС, который стоял на разделительной полосе и регулировал дорожное движение на месте аварии, а также на водителей Renault, Skoda и эвакуатора.

Водителя Skoda и инспектора на скорой доставили в больницу, где водитель, не приходя в сознание, скончалась в реанимации.

Освидетельствование водителя Kia Rio показало 0, 906 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Он задержан.

Майя Иванова

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