В Челябинске количество квартир для долгосрочной аренды выросло на 27,4%

За ноябрь экспозиция съемных квартир в Челябинске увеличилась на 27,4% по сравнению с октябрем. При этом медианная стоимость, которая сейчас составляет 30 тыс. руб., практически не изменилась в течение месяца, а за год выросла на 20,9%. Об этом сообщает «Яндекс Аренда».

Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах страны. Средние показатели экспозиции съемных квартир в городах-миллионниках выросли на 15,3% за месяц. Медианная полная цена составила чуть более 38 тыс. руб., что на 3% ниже показателя октября. Как отмечают специалисты «Яндекс Аренды», рост предложения обусловлен не только переходом первичного жилья в сегмент съемного или корректировкой спроса в сравнении с пиковыми августом и сентябрем, но он происходит также за счет «перетока» на рынок долгосрочной аренды нераспроданных лотов со вторичного рынка. Такая стратегия сегодня популярна среди собственников недвижимости и сохранится в 2025 году. Срок экспозиции вторичного жилья остается достаточно продолжительным: в городах-миллионниках в январе-октябре он вырос на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем в мегаполисах объявление о продаже жилья находится в экспозиции 74 дня.

Виталина Ярховска