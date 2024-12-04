В Златоусте восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии

Около 03:00 4 декабря в Златоусте устранили коммунальную аварию и начали подавать тепло в дома. В 06:00 снабжение было полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Авария произошла около 05:00 3 декабря. Случился прорыв трубы горячего водоснабжения диаметром 500 м на проспекте Мира, 2. Без горячей воды и тепла остались 37 жилых домов, в которых проживают 4,7 тыс. человек. Специалисты ООО «Златсеть» в течение дня устраняли последствия аварии. Как отметили в пресс-службе городской администрации, подрядчику было необходимо заменить 27 м труб, поврежденных из-за блуждающих токов. Утечка образовалась именно в том месте, где проходят трамвайные линии. Всего к работам было привлечено 15 человек и девять единиц техники, в том числе три человека и одна единица техники от МЧС.

Виталина Ярховска