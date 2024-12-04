В Челябинской области наблюдается тренд на снижение кадрового дефицита

По итогам ноября конкуренция в Челябинской области составляет 3,2 резюме на вакансию при норме в 4-7,9 резюме. Это максимальные значения в 2024 году. В целом по стране соотношение спроса и предложения находится на уровне 4,2 резюме на вакансию, сообщает Hh.ru.

В январе 2024 в Челябинской области индекс конкуренции был на уровне 2,3 резюме на вакансию. За 11 месяцев он нарастил 0,9 пунктов. Как отмечают в Hh.ru, в регионе наметился тренд на смягчение кадрового дефицита. Прежде всего это связано с активностью соискателей — в январе-ноябре объем открытых и обновленных резюме в регионе вырос на 25% к аналогичному периоду прошлого года.

Однако в ряде направлений сохраняется выраженный дефицит кадров. В их числе «Розничная торговля» (1,2 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (2,1), «Производство, сервисное обслуживание» и «Рабочий персонал» (по 2,2), «Строительство, недвижимость» (2,3), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,6) и «Автомобильный бизнес» (2,7).

Виталина Ярховска