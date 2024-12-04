В Советском и Ленинском районах Челябинска временно ограничили подачу воды

Из-за плановых работ на водоводе временно ограничено водоснабжение в 18 многоквартирных домах и в частном секторе в Советском и Ленинском районах Челябинска. Об этом сообщает МУП «ПОВВ».

Ограничение коснулось нескольких домов на улицах Дзержинского, Гагарина, Коммунаров, Агалакова, Стрелковая, Троицкий тракт, а также частного сектора на улицах Салтыкова, Междугородняя, Братская, Карпинского и Плужная. Возобновить подачу воды планируют в 19:00.

Виталина Ярховска