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В Челябинске будут судить экс-директора УК за мошенничество

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора управляющей компании «Мой дом Урал» Оксаны Емелиной по ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Материалы дела направлены в суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2022-2023 годах директор компании с группой лиц изготавливала отчеты о фактически невыполненных работах. Под видом оплаты услуг и выплаты жалованья работникам Оксана Емелина похитила свыше 14 млн руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

Прокурор и обвиняемая заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы дела направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении двух соучастников выделено в отдельное производство и расследуется следственным органом.

Виталина Ярховска

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