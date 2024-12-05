Женщина своей мечты

«Коммерсантъ Стиль» — о новом сериале «Джоан», рассказывающем красивую историю не столько о преступном мире, сколько о поисках того самого, «простого женского счастья».

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«Джоан» — британский криминальный мини-сериал, основанный на мемуарах Джоан Ханнингтон «Я такая, какая я есть: правдивая история самой известной воровки драгоценностей в Британии» и адаптированный для телевидения Анной Саймон. Роль крестной матери преступного мира сыграла актриса Софи Тернер, вернувшаяся к работе после роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» и личных обстоятельств, связанных с рождением дочерей и разводом. Первоначально права на экранизацию выкупила Гвинет Пэлтроу, но, когда на экране появляется Софи, становится понятно, что это идеальное попадание — трудно себе представить на ее месте другую актрису.

Кто такая эта Джоан? Сериал начинается в 1985 году на побережье Кента в часе езды от Лондона. 20-летняя Джоан живет в небольшой квартире с дочерью и парнем, который приносит ей шубы, украшения, но в основном — только проблемы. В какой-то момент ее будят среди ночи гангстеры, ищущие ее парня, она забирает дочь и сбегает к сестре в Лондон. Так, по сути, начинается ее история превращения из простой сироты в теневую королеву.

Желание стать богатой, умение себя подать, быстро учиться и тонко чувствовать приводят Джоан в ювелирный бизнес. Она находит работу помощницей в ювелирном магазине, потом заканчивает курсы геммологов, параллельно занимаясь так называемыми делами. На нее работают вышедшие из тюрьмы гангстеры, а разговаривает с ними и держится юная она так, как мало кто сможет и в более «опытном» возрасте. Она любит риск, драгоценности, меняет образы под каждый необходимый случай и каждое «дело». Но, несмотря на все эти кражи, парики, бриллианты и фальшивые акценты, «Джоан» — это и история о том, на что готова пойти мать ради своего ребенка. Ей приходится отдать дочь в другую семью, чтобы дать ей возможность жить правильной, спокойной и более благополучной жизнью, чем та, что она могла ей предложить. Решение дается с большим трудом и, по сути, является ключевым для развития ее персонажа.

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Эстетика 1980-х годов показана очень реалистично: музыка, наряды, постоянно сигареты в кадре. Тернер преображается на наших глазах благодаря в том числе работе британского художника по костюмам Ричарда Кука, который глубоко погрузился в моду 1980-х годов, создавая ее гардероб.

Специализацией Джоан были кража бриллиантов и взлом загородных домов, и при всем при этом она была одета с иголочки: платья, украшения, макияж, джинсы, шубы. «Очень важно помнить, что в 1970-е и 1980-е годы шуба была воплощением гламура,— говорит в одном из интервью Ричард Кук.— Если у вас была действительно дорогая шуба, то вы автоматически как будто добились успеха в жизни. Я помню, как моя мама в те годы копила и копила, чтобы купить себе шубу».

Все меха, которые он использует в сериале, искусственные, многие из шуб принадлежат Astraka, популярному бренду 1970-х годов, которые он покупал на eBay. Отдельное спасибо и за гламурные наряды под этими шубами: в сериале мы видим вещи от дизайнеров, определивших стиль одежды 1980-х годов: красный костюм с юбкой Orsini, синий костюм из атласа, вдохновленный Thierry Mugler, платье цвета жидкого золота «под Джанни Версаче» и кремовый костюм-тройка, почти в точности повторяющий свадебный наряд Бьянки Джаггер. «Это было похоже на создание шоу внутри шоу»,— вспоминает Кук о сложнейшем процессе подбора костюмов. Их было около 100 только для главной героини, для второстепенных персонажей их было сшито 70, а для сцен, которые снимались на открытом воздухе, он одел более 2 тыс. статистов.

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Для сериала, посвященного воровке драгоценностей, Кук тщательно подошел и к выбору аксессуаров Джоан. Если в начале юная Джоан носит золотое ожерелье и серьги-кольца, то по мере того, как она превращается в гангстера, она больше похожа на персонажа из «Династии». Ювелир Виктория Бедвелл (сотрудничавшая с Burberry и Garrard) помогала в создании имитаций бриллиантов и золота, которые Джоан крадет, глотает или носит.

«Джоан» — это увлекательная история, которая мало кого оставит равнодушным: всегда интересно наблюдать за жизнью красивого человека, пусть и мошенника, но с чувством юмора, глубоким интеллектом и с талантом перевоплощения. Кажется, можно ждать второго сезона — желание главной героини добиться власти и успеха так бьет через край, что становится ясно: у этой истории просто обязано быть продолжение.

Ирина Кириенко