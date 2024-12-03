В Краснодаре полсотни домов остались без отопления на несколько часов

Из-за аварии на теплотрассе в районе Цветочного рынка без горячей воды и отопления остались десятки домов на северо-востоке Краснодара. Об этом сообщает городской МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Порыв произошел 3 декабря около 14:10 на пересечении улиц 40-летия Победы и Героев-Разведчиков. В зону отключения попали дома по адресам: ул. 40-летия Победы, Героя Сарабеева, Героев-Разведчиков, Героя Аверкиева, Генерала Трошева и Владислава Посадского. Всего временно остались без тепла около 50 многоквартирных домов.

Как уточнили в МЦУ, на улице 40-летия Победы специалисты выполняют замену 2 метров теплотрассы. На месте работают семь специалистов и три единицы техники.

Работы по устранению повреждений планируют завершить к 23:00. За подробной информацией жителям рекомендуют обращаться в диспетчерскую службу АО «Краснодартеплосеть» по телефону: 239-64-16.

Нурий Бзасежев