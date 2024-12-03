Хоккеисты «Лады» одержали третью победу подряд в КХЛ

Во вторник, 3 декабря, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада» принимала «Северсталь». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Тольяттинская команда одержала третью победу подряд. В составе «Лады» отличился Михаил Фисенко.

«Лада» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко. «Северсталь» с 36 баллами находится на шестой позиции в Западной конференции.

Андрей Сазонов