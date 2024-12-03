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В Новороссийске создадут рабочую группу для решения вопросов электроснабжения

Власти Новороссийска анонсировали создание рабочей группы для устранения проблем с качеством электроснабжения в городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о вице-мэра Александр Гавриков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Жители неоднократно жаловались на неудовлетворительную работу поставщиков услуг, включая ООО «Кедр» и ООО СЗ «КВАНТ». По словам Александра Гаврикова, мэрия поддерживает горожан и намерена привлечь к решению вопроса СК и прокуратуру.

В рабочую группу войдут: консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, а также специалисты управлений городского хозяйства и ЖКХ.

Планируется проведение встреч с руководством ООО СЗ «КВАНТ» для обсуждения эксплуатации сетей и работы аварийно-диспетчерской службы.

Нурий Бзасежев

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