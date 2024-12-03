Кубанские врачи спасли ногу ребенку из Херсонской области, попавшему в ДТП

Врачи детской краевой клинической больницы Краснодара спасли ногу мальчику из Херсонской области. Ребенок поступил с серьезными травмами после ДТП. Об этом сообщает минздрав Херсонской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

У пострадавшего диагностировали открытый оскольчатый перелом плюсневой кости. Также были выявлены обширные раны с некрозом кожи на стопе и голени.

Кубанские хирурги сохранили ногу, не прибегая к ампутации. В конце ноября пациента выписали домой после окончания периода лечения.

Всего с начала года в Краснодаре помощь получили 32 ребенка из Херсонской области, 15 из которых лечились в стационаре.

Фил Златов