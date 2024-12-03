Кубанские врачи спасли ногу ребенку из Херсонской области, попавшему в ДТП
Врачи детской краевой клинической больницы Краснодара спасли ногу мальчику из Херсонской области. Ребенок поступил с серьезными травмами после ДТП. Об этом сообщает минздрав Херсонской области.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
У пострадавшего диагностировали открытый оскольчатый перелом плюсневой кости. Также были выявлены обширные раны с некрозом кожи на стопе и голени.
Кубанские хирурги сохранили ногу, не прибегая к ампутации. В конце ноября пациента выписали домой после окончания периода лечения.
Всего с начала года в Краснодаре помощь получили 32 ребенка из Херсонской области, 15 из которых лечились в стационаре.