В Тюмени построят снегоплавильную установку за 1 млрд рублей до 2027 года

В Тюмени начнется строительство снегоплавильной установки в микрорайоне Антипино в 2025 году, рассказал мэр Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Он добавил, что объект по утилизации снега будет создан в районе очистных сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Это будет двух-трех летнего периода строительство объекта, он стоит более 1 млрд руб., сегодня требования в нашей стране к экологии настолько высоки, что они требуют существенных финансовых вложений»,— сказал господин Афанасьев.

Мэр добавил, что базовый полигон для вывоза снега из Тюмени находится в 30 км по Велижанскому тракту. «В три раза меньше производительность труда, нежели если мы сделаем в 5-8 км от города»,— подчеркнул он. Максим Афанасьев отметил, что на территории Тюмени работает один снегоплавильный пункт в районе Воронинских горок, в ближайшее время планируется открытие пункта в Ленинском районе.

Василий Алексеев