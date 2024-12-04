Часовщик-художник

До 13 декабря в «Галерее на Елоховском» развернута персональная экспозиция независимого российского часовщика. «Константин Чайкин. Часы и искусство» рассказывает не только об искусстве придумывать, разрабатывать и собирать часы, которым Чайкин владеет в совершенстве. Публика впервые увидит произведения Чайкина-художника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часовщик Константин Чайкин в своей мастерской

Фото: Константин Чайкин Часовщик Константин Чайкин в своей мастерской

Фото: Константин Чайкин

Труды Чайкина-часовщика представлены его основными разработками, многие из которых официально запатентованы (с 2007 года Чайкин зарегистрировал 100 патентов, последний из которых получен в сентябре 2024 года). Это настольные часы «Московская Пасхалия» с календарем православной Пасхи и еще 26 усложнениями (входят в «Книгу рекордов России»), сказочный арт-объект «Лукоморье» с цепным графическим указателем часа, модели из космической серии Mars Conqueror с синхронной индикацией времени на Земле и на Марсе и Space Conqueror, побывавшие в открытом космосе, самые тонкие наручные механические часы в мире ThinKing («Король тонких часов»). У посетителей будет редкая возможность увидеть самые первые часы, созданные Чайкиным,— основополагающий турбийон 2003 года — и, конечно, любимых героев из семейства ристмонов с фирменной джокер-индикацией: Колобка, Минотавра, Дракулу, Харли Квинн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Самые тонкие наручные механические часы в мире «Король тонких часов» (ThinKing) Фото: Коммерсантъ / Konstantin Chaykin Настольные часы с календарем православной Пасхи и еще 26 усложнениями «Московская Пасхалия» (Moscow Computus Easter) Фото: Konstantin Chaykin Настольные часы 2003 года «Турбийон-55» (Tourbillon 55 Clock) Фото: Konstantin Chaykin Наручные часы «Квартайм» (Quartime) Фото: Konstantin Chaykin Наручные часы из серии Space Conqueror, «Луноход» (Lunokhod) Фото: Konstantin Chaykin Следующая фотография 1 / 5 Самые тонкие наручные механические часы в мире «Король тонких часов» (ThinKing) Фото: Коммерсантъ / Konstantin Chaykin Настольные часы с календарем православной Пасхи и еще 26 усложнениями «Московская Пасхалия» (Moscow Computus Easter) Фото: Konstantin Chaykin Настольные часы 2003 года «Турбийон-55» (Tourbillon 55 Clock) Фото: Konstantin Chaykin Наручные часы «Квартайм» (Quartime) Фото: Konstantin Chaykin Наручные часы из серии Space Conqueror, «Луноход» (Lunokhod) Фото: Konstantin Chaykin

Экспозиция знакомит с часовым делом в широком контексте. В одной витрине собраны инструменты для сборки часовых калибров, в другой — молескины с авторскими зарисовками, с которых начинается работа над любой моделью, в третьей — эскизы будущих часов. Но если эскиз можно считать арт-объектом, имеющим реальное воплощение, то в своих живописных полотнах (акрилом или маслом) Чайкин использует особый метафорический язык, чтобы рассказать об идее и материи времени. «Седмица» в образе красавицы в развевающемся сарафане демонстрирует модуль механизма индикатора дня недели. «Пожиратель времени» (отдаленно напоминает мунковский «Крик») — интерпретация образа лангольера из одноименной повести Стивена Кинга с элементами чайкинского Джокера. «Счастливое колесо» улыбается, потому что обрело столь важные для часового колеса баланс и гармонию. Чайкин-часовщик всё в большей степени видит себя Чайкиным-художником. Не случайно в его рабочем кабинете кроме верстака, за которым он собирает часы, стоит солидный студийный мольберт Mabef.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Седмица» Фото: Константин Чайкин «Песочный человек» Фото: Константин Чайкин «Одержимый временем» Фото: Константин Чайкин «Богиня Темпа» Фото: Константин Чайкин «Пожиратель времени» Фото: Константин Чайкин «Привязанность» Фото: Константин Чайкин «Счастливое колесо» Фото: Константин Чайкин «Осень» Фото: Константин Чайкин «Автопортрет» Фото: Константин Чайкин Следующая фотография 1 / 9 «Седмица» Фото: Константин Чайкин «Песочный человек» Фото: Константин Чайкин «Одержимый временем» Фото: Константин Чайкин «Богиня Темпа» Фото: Константин Чайкин «Пожиратель времени» Фото: Константин Чайкин «Привязанность» Фото: Константин Чайкин «Счастливое колесо» Фото: Константин Чайкин «Осень» Фото: Константин Чайкин «Автопортрет» Фото: Константин Чайкин

Нина Спиридонова