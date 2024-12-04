Часовщик-художник
Что можно увидеть на персональной выставке Константина Чайкина
До 13 декабря в «Галерее на Елоховском» развернута персональная экспозиция независимого российского часовщика. «Константин Чайкин. Часы и искусство» рассказывает не только об искусстве придумывать, разрабатывать и собирать часы, которым Чайкин владеет в совершенстве. Публика впервые увидит произведения Чайкина-художника.
Часовщик Константин Чайкин в своей мастерской
Фото: Константин Чайкин
Труды Чайкина-часовщика представлены его основными разработками, многие из которых официально запатентованы (с 2007 года Чайкин зарегистрировал 100 патентов, последний из которых получен в сентябре 2024 года). Это настольные часы «Московская Пасхалия» с календарем православной Пасхи и еще 26 усложнениями (входят в «Книгу рекордов России»), сказочный арт-объект «Лукоморье» с цепным графическим указателем часа, модели из космической серии Mars Conqueror с синхронной индикацией времени на Земле и на Марсе и Space Conqueror, побывавшие в открытом космосе, самые тонкие наручные механические часы в мире ThinKing («Король тонких часов»). У посетителей будет редкая возможность увидеть самые первые часы, созданные Чайкиным,— основополагающий турбийон 2003 года — и, конечно, любимых героев из семейства ристмонов с фирменной джокер-индикацией: Колобка, Минотавра, Дракулу, Харли Квинн.
Экспозиция знакомит с часовым делом в широком контексте. В одной витрине собраны инструменты для сборки часовых калибров, в другой — молескины с авторскими зарисовками, с которых начинается работа над любой моделью, в третьей — эскизы будущих часов. Но если эскиз можно считать арт-объектом, имеющим реальное воплощение, то в своих живописных полотнах (акрилом или маслом) Чайкин использует особый метафорический язык, чтобы рассказать об идее и материи времени. «Седмица» в образе красавицы в развевающемся сарафане демонстрирует модуль механизма индикатора дня недели. «Пожиратель времени» (отдаленно напоминает мунковский «Крик») — интерпретация образа лангольера из одноименной повести Стивена Кинга с элементами чайкинского Джокера. «Счастливое колесо» улыбается, потому что обрело столь важные для часового колеса баланс и гармонию. Чайкин-часовщик всё в большей степени видит себя Чайкиным-художником. Не случайно в его рабочем кабинете кроме верстака, за которым он собирает часы, стоит солидный студийный мольберт Mabef.