В Краснодаре устанавливают новогоднюю елку в сквере Леонарда Гатова
В Краснодаре приступили к установке новогодней елки в сквере Леонарда Гатова. Это уже пятая ель из девяти, которыми украсят город к Новому году, сообщает пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Ранее новогоднее дерево нарядили в Субботнем сквере, расположенном в Комсомольском микрорайоне.
Самая высокая ель, высотой 22 метра, установлена на Главной городской площади. Новогодние деревья также украсят прилегающие территории торговых и развлекательных центров Краснодара.
Первую елку в краевой столице установили в сквере 80-летия образования Кубани.