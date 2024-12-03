В Краснодаре устанавливают новогоднюю елку в сквере Леонарда Гатова

В Краснодаре приступили к установке новогодней елки в сквере Леонарда Гатова. Это уже пятая ель из девяти, которыми украсят город к Новому году, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ранее новогоднее дерево нарядили в Субботнем сквере, расположенном в Комсомольском микрорайоне.

Самая высокая ель, высотой 22 метра, установлена на Главной городской площади. Новогодние деревья также украсят прилегающие территории торговых и развлекательных центров Краснодара.

Первую елку в краевой столице установили в сквере 80-летия образования Кубани.

Фил Златов