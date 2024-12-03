Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией на Кубани

Ситуация с заболеваемостью внебольничными пневмониями, в том числе микоплазменной инфекцией, в Краснодарском крае контролируемая, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«За прошлую неделю зарегистрировано всего 819 случаев внебольничных пневмоний. Это ниже аналогичного периода прошлого года на 5,4%»,— отметили в ведомстве.

В целом на долю заболеваний, вызванных бактериальными возбудителями, приходится в среднем 90% внебольничных пневмоний, из них вызванных микоплазмой — 30% случаев.

Ранее Роспотребнадзор опроверг резкий рост заболеваемости микоплазменной инфекцией в Москве и других регионах России.



Как рассказала главный врач Новороссийской инфекционной больницы №3 Елена Андреева, выявить инфекцию можно только с помощью исследования крови иммуноферментным анализом. Болезнь, как отмечает врач, протекает без серьезных изменений в легочной ткани и лечится специальными антибиотиками. Заболеть может человек любого возраста. У пациентов наблюдается повышение температуры тела до 38-39 градусов, лихорадка, затяжной кашель, насморк и слабость.

Наталья Решетняк