Рыбакам не хватило доказательств

Крымская компания «Галиотис» подала кассационную жалобу в Верховный суд (ВС) России, оспаривая решения судов нижестоящих судебных инстанций, отказавших ей во взыскании более 138 млн руб. с федеральных и республиканских властей. Поводом для спора стало ограничение деятельности компании по выращиванию мидий в Керченской бухте из-за запрета плавания в районе Крымского моста с 2022 года. Ранее суды указали на отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих факт передачи акватории компании уполномоченными органами Украины. Эксперты отмечают, что перспективы удовлетворения жалобы невелики: ВС не рассматривает вопросы переоценки доказательств, что является ключевым аргументом заявителя.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания «Галиотис» утверждает, что из-за ограничений на плавание рядом с Крымским мостом с 2022 года потеряла многомиллионную прибыль

Фото: Пресс-служба Кремля Компания «Галиотис» утверждает, что из-за ограничений на плавание рядом с Крымским мостом с 2022 года потеряла многомиллионную прибыль

Фото: Пресс-служба Кремля

В Верховный суд РФ поступила кассационная жалоба ООО «Галиотис» на решения нижестоящих инстанций, отказавших компании во взыскании с федеральных и республиканских властей 138,4 млн руб. Поводом для иска стала невозможность выращивания мидий в акватории Керченской бухты из-за строительства Крымского моста. Общество просит суд взыскать с Российской Федерации и Республики Крым по 69,2 млн руб. убытков и упущенной выгоды.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Галиотис» зарегистрировано в 2000 году в Керчи. Основной вид деятельности — рыболовство. Учредителями в равных долях являются: Сергей Осокин и Александр Осокин. Выручка компании за 2023 год составила 89 тыс. руб., убыток — 251 тыс. руб.

В материалах дела указано, что компания «Галиотис» с 2000 года легально вела хозяйственную деятельность по вылову биоресурсов и выращиванию мидии в акватории Керченской бухты (район мыса Белый). Помимо этого, общество арендовало у Фонда имущества Крыма имущественный комплекс в Керчи, состоящий из восьми зданий и сооружений общей площадью более 1 тыс. кв. м.

ООО «Галиотис» планировало в течение 15 лет добыть около 299 тонн черноморской мидии на площади 36 га, указано в иске. Для этого компания в 2013–2014 годах приобрела троса и мидийные коллекторы, провела работы по обследованию акватории и установила 400 мидийных коллекторов. Общие затраты составили 1,1 млн грн., что по курсу валют ЦБ РФ на момент вхождения Крыма в состав России было эквивалентно 4,2 млн руб.

В 2014 году, когда Крым вошел в состав России, ООО «Галиотис» было признано правопреемником украинского общества и переоформило документы в соответствии с российским законодательством. Однако использование водного объекта стало невозможным с 2022 года: Министерство транспорта РФ определило запретные для плавания районы у Крымского моста.

Ущерб, связанный с приобретением имущества и затратами на работы, компания оценила в 4,2 млн руб. Убытки в виде упущенной выгоды составляют, по мнению истца, 134,2 млн руб., исходя из минимального объема добычи с 2022 по 2027 годы 536,7 тонн мидий. Стоимость 1 кг свежей мидии на 2022 год составляла в 250 руб.

В Арбитражном суде Республики Крым было установлено, что информация об осуществлении обществом рыбоводства, а также отчетная документация фирмы в Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству не поступала. Договор пользования рыбоводным участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с ООО «Галиотис» не заключался. Кроме того, компания не предоставила документальное подтверждение того, что приобретенные материалы были установлены на указанной территории. Помимо этого, ООО «Галиотис» не предоставило суду документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности по выращиванию и реализации мидий как до, так и после 2014 года.

Апелляционная и кассационная инстанция согласились с решением суда первой инстанции, отметив, что ООО «Галиотис» ни по законодательству Украины, ни по законодательству Российской Федерации не имело и не имеет разрешительных документов на использование участка морской акватории, а значит, не может претендовать на возмещение убытков.

«Ъ-Кубань» не удалось связаться с представителями ООО «Галиотис»: по указанным в открытом доступе телефонам никто не ответил.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев полагает, что шансы «Галиотис» на успех в ВС РФ довольно низкие. «Суды трех инстанций установили, что компания не имела договора аренды акватории, который требовался по законодательству Украины. Имевшийся у общества режим рыбохозяйственной эксплуатации является лишь техническим документом, определяющим порядок ведения деятельности, но не устанавливающим имущественные права на водный объект. По российскому законодательству компания также не оформила необходимые разрешительные документы, хотя могла это сделать до начала 2021 года»,— комментирует господин Терентьев.

Для успеха в ВС РФ компании необходимо представить принципиально новые доказательства. Пока же доводы «Галиотис» фактически направлены на переоценку доказательств, что не входит в полномочия как кассационной инстанции, так и ВС РФ, резюмирует эксперт.

Тат Гаспарян