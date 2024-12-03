Крупный производитель электрооборудования IEK открыл склад в Ростове

Российский производитель электротоваров и систем освещения IEK Group открыл склад площадью 5,5 тыс. кв. м. в Ростове. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает издание «Город N».

Склад заявлен как объект класса «А». Он уже начал работу, с его территории компания отправляет продукцию по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. Таким образом предприятие реализует стратегию по расширению присутствия на Юге России

ООО «ИЭК Холдинг» зарегистрирована в Подольске, объединяет несколько организаций и выпускает продукцию под восьмью брендами.

Дмитрий Ковалевский