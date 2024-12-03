В Майкопе потушили станцию технического обслуживания

В Майкопе на станции технического обслуживания возник пожар. Возгорание произошло днем 3 декабря, сообщает пресс-служба МЧС Республики Адыгея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Республики Адыгея Фото: МЧС Республики Адыгея

Первые сведения о пожаре поступили диспетчеру в 14:48. Происшествие затронуло улицу Батарейную.

Специалисты Майкопского пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту вызова. Было создано два звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось локализовать к 15:00 на площади 100 кв. м. О ликвидации открытого горения сообщили в 16:00.

В ходе тушения травмы получили два человека. Погибших нет.

Нурий Бзасежев