Из Москвы в Анапу отправили первый вагон для маломобильных пассажиров

В Международный день инвалидов, 3 декабря, из Москвы в Анапу отправился первый купейный вагон, полностью адаптированный для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый купейный вагон стал частью фирменного поезда №12 «Премиум». Его особенностью является наличие четырех специализированных купе, что позволяет одновременно путешествовать четырем пассажирам с ограниченными возможностями и их сопровождающим.

Для комфортного передвижения в вагоне увеличены пространства купе и коридоров, а также предусмотрены места для инвалидных колясок, крепления для костылей, удобные столики и поручни. Спальные места расположены параллельно окнам.

Кроме того, расширена туалетная комната. Для посадки и высадки пассажиров установлены автоматические подъемники, а для слабовидящих размещены таблички с текстом, выполненным шрифтом Брайля.

Как уточнили в ФПК, новый вагон разрабатывали при участии Всероссийского общества инвалидов, чтобы учесть реальные потребности маломобильных граждан.

Замглавы РЖД Иван Колесников рассказал, что в 2025 году компания планирует приобрести еще четыре специализированных вагона для маломобильных пассажиров. Их задействуют на южных направлениях.

Фил Златов