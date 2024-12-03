Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нина Останина попросила главу Оренбуржья проконтролировать ситуацию с обрушением потолка в школе

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой взять на личный контроль ситуацию с обрушением потолка в здании новой школы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам Нины Останиной, чрезвычайная ситуация произошла в школе №63, расположенной в Южном микрорайоне Оренбурга. «Официальной информации о причине аварии ни руководство образовательной организации, ни местные власти пока еще не дали, так же как не дали разъяснений родителям о дальнейших перспективах организации образовательного процесса», — обращает внимание председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Депутат отметила, что жителя региона «еще не справились с последствиями трагического паводка, обеспокоенность общественности и родительского сообщества очевидна и требует особого внимания со стороны власти».

Руфия Кутляева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...