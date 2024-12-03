Нина Останина попросила главу Оренбуржья проконтролировать ситуацию с обрушением потолка в школе
Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой взять на личный контроль ситуацию с обрушением потолка в здании новой школы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам Нины Останиной, чрезвычайная ситуация произошла в школе №63, расположенной в Южном микрорайоне Оренбурга. «Официальной информации о причине аварии ни руководство образовательной организации, ни местные власти пока еще не дали, так же как не дали разъяснений родителям о дальнейших перспективах организации образовательного процесса», — обращает внимание председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Депутат отметила, что жителя региона «еще не справились с последствиями трагического паводка, обеспокоенность общественности и родительского сообщества очевидна и требует особого внимания со стороны власти».