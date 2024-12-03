В области переименуют 21 железнодорожную станцию

В Ярославской области на железной дороге 21 остановочный пункт сменит название. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сейчас одни остановки называются по населенным пунктам, а другие — по километру железной дороги, на котором расположены. Теперь каждая остановка будет иметь уникальное имя.

«Выбор названий проводился совместно с органами власти субъекта РФ с учетом местных топонимов. Железнодорожникам предстоит внести новые названия в справочные и информационные системы и разместить их на остановочных пунктах»,— рассказали в СЖД.

Так, остановка на участке от Ярославля до Александрова «231 км» будет называться «Меленки», на участке от Данилова до Буя — «378 км» будет «Верхний Жар», от Ярославля до Сонково — вместо «300 км» будет «Кривандино». Переименование произойдет в несколько этапов и полностью завершится в 2025 году.

Алла Чижова