В самарскую Третьяковку привезли более 70 картин для выставки в красных тонах

Свыше 70 картин из Государственной Третьяковской галереи и ведущих частных собраний привезены в Самару на Фабрику-кухню. Они составят экспозицию выставки «В круге цвета. Красный» (12+), которая откроется на территории местного филиала Третьяковки 11 декабря. Об этом «Ъ-Волга» сообщили представители площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сейчас картины распаковывают и развешивают»,— уточнил собеседник издания.

На выставке можно будет увидеть работы Наталии Гончаровой, Василия Кандинского, Аристарха Лентулова, Татьяны Мавриной, Роберта Фалька и Кузьмы Петрова-Водкина. Также публику ждет знакомство с произведениями Ивана Клюна, Казимира Малевича, Александры Экстер, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и прочих авторов.

Экспозиция включает произведения художников разных эпох, для которых красный цвет играл важную роль. Кроме выставки и экскурсий по ней ожидаются мастер-классы и лекции.

Георгий Портнов