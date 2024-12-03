Дончанин получил 16 лет за двойное убийство, совершенное в 90-х

Ростовский областной суд приговорил к 16 годам колонии 48-летнего уроженца Дона, признанного виновным в убийстве женщины и ее сына с особой жестокостью. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, преступление они вместе с приятелями совершили в марте 1999 года.

Тогда друзья распивали алкоголь в квартире сожительницы одного из знакомых подсудимого в Волгодонске. Из неприязни к своей жертве они задушили женщину бельевой веревкой, а затем сделали то же самое с ее 17-летним сыном.

Троих сообщников обвиняемого привлекли к ответственности тогда же, в 1999 году. Сам фигурант находился в розыске 25 лет — чтобы уйти от наказания он сменил документы и личные данные, не поддерживал связь с близкими. Задержать его удалось в январе этого года в Орловской области.

Дмитрий Ковалевский