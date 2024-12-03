Эвакуация транспорта «серых возчиков» позволит сэкономить бюджетные деньги

Практика эвакуации транспорта «серых возчиков» позволит сэкономить бюджетные деньги, которые могут быть направлены на благоустройство территорий. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Артур Мухаметшин.

Артур Мухаметшин отметил, что, несмотря на часть незаконных перевозчиков, большинство компаний ведут свою работу легально. Новый подход позволит легальным компаниям получить больше заказов, так как снизит конкурентоспособность нелегальных игроков.

«Самое главное — чтобы данная ситуация не стала некой одномоментной вспышкой, нужно претворить это в практику. <...> Первый шаг сделан, дальше уже задача — не останавливаться, идти дальше и работать в этом направлении»,— добавил Артур Мухаметшин.

Пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов отметила, что прецедент произошел в прошлый четверг. На территории Казани администрация района впервые в России провела эвакуацию автомобиля, принадлежащего «серым возчикам». В ходе рейда сотрудники отдела по вопросам общественной безопасности составили два протокола за нарушения, указанные в п. 12.1 и 12.8 ст. 3.6 КоАП РТ, касающиеся сброса мусора с автомобиля марки «Газель». Машина была задержана как предмет административного правонарушения и помещена на стоянку.

Влас Северин