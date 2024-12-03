АвтоВАЗ заплатит семьям погибших на СВО работников по 100 тысяч рублей

На состоявшейся сегодня XIX отчетно-выборной конференции первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа президент акционерного общества Максим Соколов сделал ряд важных для трудового коллектива решений, касающихся премирования и материальной поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, премия в 10 тыс. руб. будет выплачена всем работникам АвтоВАЗа, числящимся на предприятии по состоянию на 3 декабря 2024 года — вне зависимости от отработанного времени. Но премия для работников-участников СВО будет в два раза выше — 20 тыс. руб. Эти деньги будут выплачены до Нового года.

Что касается премии по итогам работы за второе полугодие 2024 года, то она составит 14 тыс. руб. и будет выплачена в начале следующего года работникам АвтоВАЗа и дочерних обществ пропорционально отработанному времени. Для работников-участников СВО премия будет равняться 28 тыс. руб. и будет выплачена в течение декабря этого года.

Кроме того, АвтоВАЗ окажет помощь членам семей работников, которые погибли или пропали без вести в ходе СВО. Размер материальной помощи — 100 тыс. руб.

Алексей Алексеев