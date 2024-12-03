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В Ярославской области проиндексировали компенсацию детям-сиротам

В Ярославской области проиндексировали компенсацию расходов на найм жилья детям-сиротам. Об этом стало известно на заседании комитета по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи областной думы в рамках рассмотрения поправок к проекту областного бюджета на 2025 год.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Напомним, что в регионе для детей-сирот, которые еще не получили жилье, предусмотрена компенсация на аренду жилья. Ранее депутаты и областное минимущества просили увеличить размер выплаты, так как он не менялся на протяжении 8 лет. На настоящий момент в городах региона компенсация составляет 10 тыс. руб., в городских поселениях – 7 тыс. руб., в сельских поселениях – 5 тыс. руб.

Как сообщила на заседании комитета замминистра финансов Инга Архипова, индексация выплат по итогам расчетов составит 40% от действующей суммы. «В городе это будет 14 тыс. в месяц, в малом городе — 9,8 тыс. руб. и в селе — 7 тыс. руб.»,— сообщила госпожа Архипова.

Сейчас выплаты на аренду жилья получают 442 человека. Всего в регионе в списке на получение жилья состоит 2,6 тыс. человек, из них у 1,8 тыс. лиц уже возникло право на обеспечение жильем.

Алла Чижова

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