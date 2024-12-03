Угольные компании Дона увеличат инвестиции на 7% в следующем году

Донские угольные компании в 2025 году нарастят инвестиции в основной капитал на 7% - до 2,9 млрд руб. Об этом со ссылкой на слова министра промышленности и энергетики региона Андрея Савельева сообщает ТАСС.

Средства пойдут на приобретение нового горно-шахтного оборудования. При этом, объем добычи угля в следующем году обещает остаться на прежнем уровне в 5 млрд т.

Несмотря на то, что в этом году угольные компании сократили добычув связи с последствиями санкций, им удалось увеличить экспорт в 1,5 раза по итогам III квартала года. Об этом в октябре рассказывал «Интерфаксу» замгубернатора Игорь Сорокин. По его словам, тому поспособствовало переориентирование сбыта в страны Северной Африки и Юго-Восточной Азии, а также Турцию.

Дмитрий Ковалевский

Дмитрий Ковалевский