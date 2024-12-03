«Россети Волга» увеличили вложения в сетевой комплекс Чувашии до 1,8 млрд рублей

В 2024 году компания «Россети Волга» увеличила инвестиции в электрические сети Чувашии до 1,8 млрд руб. В 2023 году сумма вложений составляла 840 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Господин Николаев встретился с генеральным директором «Россети Волга» Александром Гавриловым.

«Президент страны обозначил задачи на следующую шестилетку. Очевидно, что без больших проектов в электроэнергетике они просто не могут быть реализованы. Технологический суверенитет, сервис и цифровизация, качество жизни граждан и многие другие направления напрямую связаны с надежностью энергообеспечения»,— отметил Олег Николаев.

На встрече обсудили процесс строительства новой подстанции 110/10/10 кВ «Технопарк» для электроснабжения индустриального парка в Новочебоксарске. Олег Николаев отметил, что этот проект станет драйвером экономического и промышленного развития города. Сейчас на объекте завершают строительство и монтаж оборудования. Значительную часть техники произвели в республике.

Диана Соловьёва