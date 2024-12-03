В Ростовской области за 290 млн рублей обновили коррекционные школы

С 2019 года все коррекционные школы Ростовской области обновили по нацпроекту «Образование». На эти цели было выделено 140 млн руб. из федерального бюджета и более 150 млн руб. — из областного. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках работ проведен ремонт помещений и закуплено коррекционное, учебное, спортивное оборудование и мебель. Также открыты учебные агрокомплексы и обновлены мастерские по профилям «Швейное дело», «Строительное дело», «Столярное дело». Введены новые профили профессионального обучения: «Обувное дело», «Поварское дело», «Гончарное дело», «Картонажно-переплетное дело», «Массажное дело» и «Фото- видеостудия».

Всего в Ростовской области обучается более 31 тыс. детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью.

Ева Китаева