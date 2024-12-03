Заслуженные награды башкирских сетевиков

3 декабря в Уфе глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды в честь Дня работника промышленности республики. Медалями, благодарностями, почетными грамотами и званиями отмечены 66 работников отрасли. Среди них – четыре сотрудника производственных отделений ООО «Башкирэнерго». Электромонтер группы подстанций Мраковского РЭС ПО «КЭС» Рафик Шаяхметов удостоен почетной грамоты РБ. Звание «Заслуженный энергетик РБ» присуждено начальнику отдела транспорта электроэнергии ПО «БцЭС» Евгению Кладкову, начальнику Архангельского РЭС ПО «ЦЭС» Николаю Тараканову и начальнику Аскинской группы подстанций ПО «НЭС» Рамилю Хазиеву.

На снимке (слева направо): Р. Хабиров, Р. Шаяхметов, Е. Кладков, Н. Тараканов и Р. Хазиев

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Обращаясь к награждаемым, руководитель региона поблагодарил их за добросовестный труд и отметил:

«Сегодня наша республика – один из ведущих индустриальных регионов страны. В этом, безусловно, заслуга каждого из вас и ваших коллег».

Получая награду из рук Радия Хабирова, Рафик Шаяхметов подчеркнул:

«Приятно осознавать, что мою работу высоко оценили. Надеюсь и в дальнейшем приносить пользу родному краю и нашей энергетике».

ООО «Башкирэнерго»