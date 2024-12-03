Владелец завода «Самаралакто» вернет государству два бомбоубежища

АО «Эйч энд Эн», владелец молочного комбината «Самаралакто», добровольно вернет государству два защитных сооружения гражданской обороны на Заводском шоссе, 99 в Самаре. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

С иском об истребовании имущества в суд летом этого года обратился первый заместитель прокурора Самарской области в интересах территориального управления Росимущества. Позже истец заявил об отказе от исковых требований в полном объеме, «поскольку ответчиком добровольно было исполнено требования прокуратуры».

Также прекращено производство по искам прокуратуры к ООО «СВГК» (бомбоубежище на Стромиловском шоссе, 11), ООО СПК «Логистик» (бомбоубежище на ул. 22 Партсъезда, д. 41) и администрации Похвистневского района (ул. Ленинградская, д. 9)

Сабрина Самедова