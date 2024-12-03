Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владелец завода «Самаралакто» вернет государству два бомбоубежища

АО «Эйч энд Эн», владелец молочного комбината «Самаралакто», добровольно вернет государству два защитных сооружения гражданской обороны на Заводском шоссе, 99 в Самаре. Соответствующая информация опубликована в электронной картотеке арбитражного суда.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

С иском об истребовании имущества в суд летом этого года обратился первый заместитель прокурора Самарской области в интересах территориального управления Росимущества. Позже истец заявил об отказе от исковых требований в полном объеме, «поскольку ответчиком добровольно было исполнено требования прокуратуры». 

Также прекращено производство по искам прокуратуры к ООО «СВГК» (бомбоубежище на Стромиловском шоссе, 11), ООО СПК «Логистик» (бомбоубежище на ул. 22 Партсъезда, д. 41) и администрации Похвистневского района (ул. Ленинградская, д. 9)

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...