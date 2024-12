Путин направил телеграмму зрителям фильма Кустурицы «Люди Христовы»

«Раньше я думал, что искусством можно изменить мир, сделать его лучше. Потом быстро понял: черта с два, этот мир не изменишь, значит, остается только воевать с ним»

После съемок фильма «Черная кошка, белый кот» Кустурица на некоторое время ушел из кино, полностью погрузившись в музыку. Он увлекся ею, еще будучи студентом, а позже основал The No Smoking Orchestra. В 2001 году режиссер снял о группе фильм «Истории на супер 8», а в 2007 году состоялась премьера панк-оперы «Время цыган», написанной музыкантами The No Smoking Orchestra по мотивам одноименного фильма Кустурицы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото