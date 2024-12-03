Путин направил телеграмму зрителям фильма Кустурицы «Люди Христовы»

Президент Владимир Путин направил телеграмму патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и создателям фильма «Люди Христовы. Наше время». Говоря о премьере фильма, президент заявил, что все больше людей в мире понимают «подлинные истоки» конфликта на Украине. Он также заявил, что кадры фильма «вселяют уверенность», что при сохранении традиционных ценностей Россия может «достойно ответить на любые вызовы».

«Нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты. Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы»,— сказал президент.

Он отметил, что премьера фильма в Белграде в сентябре «вызвала широкий общественный резонанс». «Никого не могут оставить равнодушным размышления о происходящем, которыми честно, от первого лица делятся граждане разных стран — Сербии и Италии, России и Украины — священники, поэты и писатели, педагоги и телеведущие, молодежь», — сказал Владимир Путин.

Режиссер фильма «Люди Христовы. Наше время» — Эмир Кустурица, сценарист — Йован Маркович. Фильм посвящен гонениям на Украинскую православную церковь со стороны украинских властей. Премьера картины состоялась 18 сентября в Белграде. В России фильм впервые показали 3 декабря в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.