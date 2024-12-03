Власти Ростова усилят борьбу с незаконной новогодней торговлей

В преддверии новогодних праздников в Ростове будет усилено взаимодействие управления торговли, районных администраций и правоохранительных органов по ликвидации незаконной торговли, а также изъятию контрафактной продукции. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В настоящее время ежедневно проводятся рейды на местах стихийной торговли. По словам градоначальника, зачастую на реализацию продукции нет соответствующих документов. А в новогодние праздники число торговых развалов на улицах города увеличивается.

В связи с этим Алексей Логвиненко поручил управлению торговли Ростова «проработать более действенный механизм борьбы» со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь.

Анастасия Казуков