Сменился владелец 7,5% акций челябинского девелопера АПРИ

Миноритарным акционером челябинского ПАО «АПРИ» стал предприниматель Артем Иванов. 29 ноября владелец основной доли строительного холдинга — ООО «ОК-Финанс» передал бизнесмену право распоряжаться 7,5% голосующих акций. Сообщение опубликовано на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

«Изменения в структуре владения обществом связаны с завершением процедуры наследования пакета акций АПРИ, которым ранее владел бывший миноритарный акционер Виктор Иванов, и соответствующего переоформления прав на эти акции»,— сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе ПАО «АПРИ».

По данным «СПАРК Интерфакс», Артем Иванов с 29 ноября 2024 года является владельцем 8,41% доли уставного капитала ООО «ОК-Финанс». В декабря 2023 года господин Иванов возглавил челябинскую компанию «Альфаавтотранс», которая принадлежит его отцу — бывшему депутату гордумы Челябинска и владельцу застройщика-банкрота «Альфастрой» Олегу Иванову. Он находится под стражей по обвинению в уклонении от уплаты налогов, преднамеренном банкротстве и подделке документов.