АО «НЭСК» предлагает потребителям списать пени

В преддверии Нового года компания проводит акцию «Лекарство от пени!»

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Жители края, имеющие пени, начисленные за просроченную дебиторскую задолженность за потребленную электроэнергию, могут списать их в рамках акции. Она распространяется на граждан — потребителей АО «НЭСК» и на приравненные к населению категории.

Для участия в акции «Лекарство от пени!» необходимо оплатить имеющуюся задолженность на 1 декабря 2024 года, а также потребление до 31 декабря. Это нужно сделать через личный кабинет на сайте АО «НЭСК» либо мобильное приложения НЭСК, а также любым другим привычным способом, сообщили в компании.

Для приравненных к населению категорий потребителей необходимо оплатить потребленную электроэнергию в соответствии с условиями индивидуального предложения до 31 декабря 2024 года.

Условия акции не распространяются на жителей, начисленные пени у которых взысканы в судебном порядке. Итоги акции «Лекарство от пени!» будут подведены до 19 февраля 2025 года.

АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», ОГРН 1032304155102, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 192