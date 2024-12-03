В Самарской области ревизора подразделения ОАО «РЖД» обвиняют в получении взятки

Куйбышевский транспортный прокурор утвердил обвинение по уголовным делам в отношении двух жителей Самарской области. Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий в значительном размере) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе ревизор Центра фирменного транспортного обслуживания (структурное подразделение ОАО «РЖД») получил 150 тыс. руб. в качестве взятки. Деньги передавались от представителя коммерческой организации через посредника. За взятку ревизор должен был внести в акт ревизии сведения «о нарушениях в деятельности предприятия, эксплуатирующего железнодорожные пути необщего пользования».

Сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность. В ведомстве отмечают, что представитель коммерческой организации действовал под контролем правоохранителей.

Уголовные дела направлены в Чапаевский городской суд и Промышленный районный суд Самары.

Руфия Кутляева