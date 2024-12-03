Карта жителя Ростовской области может появиться в течение года
На базе транспортной карты «Простор» в течение года планируют создать карту жителя Ростовской области. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора транспортного оператора «Агентство развития платежных систем» (ООО «АРПС») Алексей Торицын.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Карту жителя Ростовской области можно будет использовать в качестве основы программы региональной лояльности, идентификатора льготы в фармацевтике, а также способа оплаты проезда в транспорте. «Карта жителя Ростовской области может существенно улучшить жизнь людей в регионе и сэкономить расходы бюджета региональным властям»,— отметил господин Торицын.
Сейчас держателями карты «Простор» в регионе являются более 400 тыс. жителей.
Контракт между администрацией Ростова и ООО «АРПС» был заключен в 2016 году сроком на 12 лет. Компания наладила выпуск транспортных карт, систему их пополнения и безналичной оплаты проезда, а также запустило в городском транспорте систему бесконтактной оплаты проезда. Объем инвестиций в запуск проекта составил 130 млн руб.
По данным Kartoteka.ru, ООО «АРПС» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Учредителем компании является Мурад Бениаминов, генеральным директором — Александр Раков. По итогам 2023 года чистая прибыль Агентства развития платежных систем составила 38,5 млн руб.