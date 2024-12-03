Карта жителя Ростовской области может появиться в течение года

На базе транспортной карты «Простор» в течение года планируют создать карту жителя Ростовской области. Об этом журналистам сообщил заместитель гендиректора транспортного оператора «Агентство развития платежных систем» (ООО «АРПС») Алексей Торицын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Карту жителя Ростовской области можно будет использовать в качестве основы программы региональной лояльности, идентификатора льготы в фармацевтике, а также способа оплаты проезда в транспорте. «Карта жителя Ростовской области может существенно улучшить жизнь людей в регионе и сэкономить расходы бюджета региональным властям»,— отметил господин Торицын.

Сейчас держателями карты «Простор» в регионе являются более 400 тыс. жителей.

Контракт между администрацией Ростова и ООО «АРПС» был заключен в 2016 году сроком на 12 лет. Компания наладила выпуск транспортных карт, систему их пополнения и безналичной оплаты проезда, а также запустило в городском транспорте систему бесконтактной оплаты проезда. Объем инвестиций в запуск проекта составил 130 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «АРПС» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Учредителем компании является Мурад Бениаминов, генеральным директором — Александр Раков. По итогам 2023 года чистая прибыль Агентства развития платежных систем составила 38,5 млн руб.

Ева Китаева