В Башкирии самым активным днем «Черной пятницы» стала суббота

В дни проведения «Черной пятницы» жители республики уделили шопингу существенно больше времени, чем обычно. При этом, вопреки названию распродажи, большинство покупок в интернет-магазине МегаФона в регионе пришлось на субботу.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Умные телефоны заняли первую позицию в списке самых популярных товаров. Honor, Samsung и Xiaomi стали наиболее часто выбираемыми брендами. На втором месте по востребованности расположились беспроводные наушники, замкнули тройку умные часы. В пятерку лидеров также вошли аккумуляторы и чехлы.

Самым активным днем недели для шопинга стала суббота — 25% всех покупок за время акции совершали именно в этот день. Непосредственно на пятницу пришлось 20% приобретений, среда с долей в 16,5% заняла третье место.

Примечательно, что в целом по стране покупатели уделяли максимум внимания распродажам в разгар рабочего дня в четверг. Число заказов кратно возрастало после 10:00, а пик покупательской активности пришелся на период с 11 часов утра до полудня. В течение дня она сохранялась на высоком уровне и постепенно спадала к восьми часам вечера.

Несмотря на то, что распродажа проводилась онлайн, большинство покупателей предпочитали приходить за товаром самостоятельно: только 20% выбрали в качестве способа получения товара доставку курьером, в том числе экспресс-доставку. Остальные 80% забирали товар в салоне.

Традиционно результаты «Черной пятницы» оказались выше, нежели итоги распродажи «11.11» (ее еще называют «День холостяка»). Уже в первую неделю «Черной пятницы» продажи смартфонов превысили недельный результат распродажи «11.11» на 17%, умных часов — в 6 раз, а наушников — в 5 раз.

«“Черная пятница” — отличный момент для наших клиентов купить товары со скидкой. Для нас же это уникальная возможность для анализа спроса и соответствующей корректировки цен и ассортимента на будущий год, чтобы наше предложение наиболее полно соответствовало потребностям наших покупателей», — говорит директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

История «Черной пятницы» уходит корнями в XIX век, а само название день получил в 1966 в США, где распродажи начинались в последнюю пятницу ноября. Есть несколько версий, почему ее назвали «черной». Согласно одной из них, так окрестили сильные пробки после Дня благодарения, который проводится в последний четверг ноября. Другая версия связана с традицией в американском бухгалтерском учете отмечать прибыль черным цветом.

ПАО «МегаФон»