Четыре фирмы из Уфы, Москвы и Питера осветят дороги Башкирии за 1,9 млрд рублей

ГКУ «Управление дорожного хозяйства Башкирии» (УДХ, принадлежит региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства) по итогам открытых конкурсов нашло подрядчиков для проектирования, обустройства и содержания электроосвещения на дорогах регионального и межмуниципального значения в 36 районах республики. Для этого из бюджета Башкирии будет выделено около 1,9 млрд руб. Работы будут финансироваться поэтапно с 2024-го по 2028 год.

Больше всего контрактов УДХ заключило с АО «Башкиравтодор» (59,3% акций принадлежат республике), которое должно получить 867,4 млн руб. за работы в 21 районе.

По шесть контрактов УДХ заключило с ПАО «Ростелеком» (на 689,4 млн руб.) и московским ООО «Пелискер» (на 285,1 млн руб.). В трех районах освещать дороги будет ООО «Русэнергомет» из Уфы (сумма контрактов — 45,5 млн руб.).

АО «Башкиравтодор» с 1998 года (до 2010 года — как ГУП), зарегистрировано в Уфе. Компания является одним из крупнейших дорожных подрядчиков Башкирии. Находится в процедуре наблюдения. В 2023 году убыток АО составил 4,1 млрд руб. при выручке 13 млрд руб.

ПАО «Ростелеком» зарегистрировано в 2002 году в Санкт-Петербурге, занимается деятельностью в области телекоммуникаций и связи. Контрольный пакет акции компании принадлежит государству. Выручка ПАО в 2023 году составила 351 млрд руб., чистая прибыль — 18 млрд руб.

ООО «Пелискер» зарегистрировано в 1997 году, основной вид деятельности — строительство мостов и тоннелей. По данным Rusprofile, фирма принадлежит московскому АО «Берег бридж». В 2023 году компания получила 36 млн руб. прибыли при выручке 3,5 млрд руб.

ООО «Русэнергомет» действует с 2012 года, специализируется на электромонтажных работах. Фирмой с уставным капиталом 15 тыс. руб. владеет Рустам Фазылов. Выручка «Русэнергомета» в 2023 году составила 64 млн руб., чистая прибыль — 3,4 млн руб.

Идэль Гумеров